Meloni a Cernobbio, 'La vicenda Sangiuliano non indebolirà il governo'

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Cernobbio, dove ha incontrato il premier ucraino Zelensky in un bilaterale di circa quaranta minuti. In seguito ha preso parte a un panel dove ha risposto a una serie di domande, dal caso Sangiuliano all'Europa e all'Ucraina.

'Farò bene il mio lavoro fino a fine legislatura'. "Intendo fare il mio lavoro bene e fino alla fine della legislatura. E penso che gli italiani possono capire un certo doppiopesismo", ha detto Meloni parlando dello spazio dedicato alla vicenda Sangiuliano rispetto all'inchiesta della procura di Perugia sui dossier creati con accessi a dati fatto da funzionari pubblici.

'Sangiuliano si è dimesso ma non ci sono illeciti. La vicenda non indebolirà il governo'. "Il ministro Sangiuliano si è dimesso ma non ci sono illeciti. C'è stata una forte attenzione mediatica che ha trasformato una vicenda privata in una cosa pubblica. Non credo sia una cosa a cui bisogna prestarsi e quindi non ho accettato inizialmente le dimissioni di Sangiuliano", ha affermato Meloni. "Se qualcuno pensa che situazioni come quella di Sangiuliano possono indebolire il governo si sbaglia. Morto il re, vive il re. Dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro".

'Boccia? Idea opposta su come donne guadagnano spazio'. "Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me. La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona", ha detto Meloni su Maria Rosaria Boccia.

'Non si può abbandonare l'Ucraina al suo destino'. "Se saltano le regole di diritto internazionale avremo una moltiplicazione delle crisi e il caos", ha ribadito la premier. "L'ho detto anche ai miei omologhi di Cina. L'unica cosa che non si può fare è abbandonare l'Ucraina al suo destino. E questa è la scelta che sta attuando l'Italia e che non cambierà". "Con Zelensky - ha aggiunto - abbiamo discusso di come continuare a lavorare per arrivare a una pace giusta".

LA DIRETTA







Meloni: sostegno all'Ucraina al centro dell'agenda G7

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un incontro bilaterale con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il Presidente del Consiglio, riassume una nota di Palazzo Chigi, ha ribadito la centralità del sostegno all'Ucraina nell'agenda della Presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell'Ucraina e di una pace giusta e duratura.

Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference. I due leader hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell'Ucraina in vista dell'inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA