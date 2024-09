Il Papa: 'Le donne al primo posto nello sviluppo umano e spirituale'

Nel suo discorso alle autorità della Papua Nuova Guinea, Papa Francesco si è riferito a quanto detto dal governatore generale Bob Bofend Dadae sul ruolo delle donne nella società, sottolineando 'a braccio': "Sono loro a portar avanti un Paese. Le donne hanno la forza di dare vita, di costruire, di far crescere un Paese. Non dimentichiamo le donne, che sono al primo posto nello sviluppo umano e spirituale".

Nel suo intervento introduttivo, il governatore Dadae aveva detto: "Vogliamo riconoscere il ruolo della donna e dar voce al bisogno di protezione. Il femminile non è meramente un genere, bensì un dono speciale di Dio per generare una nazione, e come madre natura custodisce e sostiene l'umanità". "Santità, in un mondo di avidità e disordine, la sua voce sarà ascoltata meglio dal mondo per amare e rispettare l'emergere delle donne in un mondo libero", aveva aggiunto.

Secondo Dadae, "l'atto stesso con cui Dio ha tolto la costola dall'uomo per creare la donna esemplifica il rapporto senza distinzioni tra i generi come uguali, nonché la necessità di riconoscere e rispettare i diritti delle donne e di dare ai bambini, agli anziani e ai più vulnerabili nella nostra società il rispetto dovuto".



