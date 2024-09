Renzi: 'Se prevalgono i veti è un centrosinistra a guida M5s'

"Noi ci candidiamo a rappresentare l'ala Blair, l'ala riformista dentro il centrosinistra e per farlo siamo pronti a portare i nostri contenuti. Quest'ala vuole dialogare con il Pd e con Elly Schlein. Dopodiché, non è che ce l'ha ordinato il dottore, se c'è lo spazio per fare un accordo, noi ci siamo. Se invece prevalgono i veti, che scelga Conte o scelga Grillo, vuol dire che il centrosinistra non è governato dal Partito Democratico ma dal Movimento 5 Stelle". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nell'evento al Tempio di Adriano a Roma.



