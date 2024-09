Iv, nessun accordo con la destra a Matera

"Non c'è nessuna accordo di Italia Viva con la destra per le provinciali a Matera". Così in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

In mattinata un comunicato di Fratelli d'Italia aveva dato notizia del sostegno di Iv alla coalizione per l'elezione del nuovo presidente della Provincia di Matera, il sindaco di Calciano, Arturo De Filippo. La candidatura era stata ufficializzata in un comunicato firmato dai segretari provinciali dei cinque partiti: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Azione e Iv.



