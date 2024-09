Fontana, attenzione internazionale ai cristiani perseguitati

"Vorrei in questa sede accendere i riflettori su un tema forse meno presente nelle cronache internazionali ma non per questo di secondaria importanza: il tema dei cristiani perseguitati nel mondo, 365 milioni secondo il rapporto 2024 di Open Doors. I dati sono in peggioramento e auspichiamo che richiamino la piena attenzione delle istituzioni internazionali". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, all'inaugurazione del G7 dei Parlamenti, a Verona.





