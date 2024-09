Conte, chi evoca scissioni non vuole discussione nel M5s

"Il processo costituente serve a tirare fuori le energie della comunità del M5s, non per operare un scissione. Chi evoca scissioni è perché addirittura non vuole la discussione. Io stesso mi metto in discussione e gli altri non si mettono in discussione? Bisogna lasciare che una comunità possa esprimersi e discutere liberamente". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte nell'intervista a Fanpage in diretta sui suoi social rispondendo a una domanda sul rischio di una scissione del Movimento in occasione del processo Costituente.



