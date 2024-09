Il garante del M5s Beppe Grillo, a quanto si apprende, in giornata sarà a Roma.

In vista dell'assemblea costituente del Movimento, anche il fronte pro-Grillo si sta organizzando. Un incontro tra ex eletti del Movimento e garante potrebbe svolgersi, a quanto era stato riferito da uno dei promotori, verso metà settembre a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA