Tajani: 'Serve una riforma sulle regole della cittadinanza'

"Serve una riforma sulle regole della cittadinanza": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mattino Cinque, sottolineando che "è questioni di sentirsi italiani".

"Ho dato mandato ai gruppi parlamentare - ha affermato Tajani - di fare uno studio approfondito sulla cittadinanza. Non ci prestiamo però a giochetti e emendamenti poi prepareremo la proposta di legge e la faremo vedere anche agli alleati ma per ora priorità è la manovra".

Calenda: 'Tajani studia? 560mila ragazzi aspettano'

"Tajani dopo aver straparlato di ius scholae tutta l'estate ha deciso che prima deve studiare. In compenso la Schlein dice che prima deve "parlarne con le persone interessate". Parlate e studiate, intanto ci sono 560mila ragazzi che aspettano". Così su X il leader di Azione Carlo Calenda.

Borghi (Iv): Tajani ammette di aver scherzato

"La dichiarazione di stamane con la quale Tajani annuncia di aver dato mandato ai gruppi parlamentari 'di fare uno studio approfondito sulla cittadinanza', di non votare in proposito nessuna proposta delle opposizioni e che registra come ora occorra concentrarsi 'sulla vera priorità' che è la manovra economica, annovera e archivia ufficialmente la battaglia d'agosto di Forza Italia sullo ius scholae nel capitolo 'abbiamo scherzato' (e qualcuno ha anche abboccato…)". Lo dichiara Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato.

