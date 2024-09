Morto consigliere lombardo FdI Giuseppe De Bernardi Martignoni

È morto questa mattina il consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia Giuseppe De Bernardi Martignoni. Eletto nella circoscrizione di Varese, aveva 63 anni ed era malato da tempo. In Regione era anche vicepresidente della commissione Territorio e il suo ultimo incarico prima dell'elezione in Consiglio regionale era stato quello di presidente del Consiglio comunale di Gallarate, la città dove era nato l'11 settembre 1960.

Il Consiglio regionale commemorerà ufficialmente Giuseppe De Bernardi Martignoni all'inizio della seduta del 10 settembre.

"Nella sua città e nel gallaratese era conosciuto da tutti, rispettato anche da chi non aveva le sue stesse idee politiche - sottolinea il presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. Animato da grande passione civile, era sempre pronto ad aiutare tutti e ha sempre interpretato la politica come impegno al servizio del proprio territorio. Aveva condotto mille lotte anche per il mondo dei taxi a partire da Malpensa. Ai familiari e alla comunità di Gallarate va il cordoglio mio personale e dell'intera istituzione regionale".

Il capogruppo di FdI al Pirellone Christian Garavaglia parla di una "una grande perdita per tutto il partito" ed esprime vicinanza alla sua famiglia e alle persone che lo conoscevano".

Anche se da tempo combatteva contro una malattia "è stato per noi un grande esempio - aggiunge Garavaglia - il suo senso del dovere è stato sempre fortissimo, tanto che il suo contributo non è venuto a mancare nemmeno in questi ultimi mesi. Persona altruista, generosa, coerente sempre con gli ideali che lo hanno guidato nella sua azione politica ed amministrativa, a servizio della comunità".

Anche il gruppo consigliare e la delegazione in giunta di Forza Italia esprimono "le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del collega consigliere regionale Giuseppe De Bernardi Martignoni, uomo delle istituzioni e autentico appassionato della politica".



