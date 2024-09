Braga, Sangiuliano chiarisca. Pd presenterà interrogazione

"Senza aspettare la Conferenza dei Capigruppo il Partito Democratico presenterà un'interrogazione chiedendo al presidente Mollicone di convocare immediatamente la commissione per rispondere. Una figura così importante come il ministro della Cultura che espone il nostro paese ad una vicenda di gossip, denota l'atteggiamento di questa destra al potere, un uso patronale delle istituzioni e una mancanza di rispetto per il ruolo che si ricopre. Sangiuliano avrebbe dovuto chiarire senza l'input delle opposizioni". Lo ha dichiarato la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, ospite a Start su Sky TG24.





