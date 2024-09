Pirondini, 'il M5s sosterrà Orlando in Liguria'

"Dopo numerosi confronti sui temi comuni, la candidatura di Andrea Orlando è risultata essere l'opzione più condivisa nella coalizione. Lo ringrazio: sia io che l'intero M5S lo sosterremo convintamente e lealmente: continueremo a lavorare nella comune direzione, giorno dopo giorno, per offrire ai liguri un governo all'altezza delle sfide che attendono la Regione". Lo scrive in una nota Luca Pirondini (M5s) che nei giorni scorsi era stato proposto dal Movimento come candidato governatore.



