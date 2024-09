"Sulla politica estera la maggioranza è compatta, come già chiarito ufficialmente anche dopo il vertice di centrodestra, e non ci saranno iniziative parlamentari in controtendenza come auspicato oggi da alcuni media di sinistra e che smentiamo seccamente. Sull'Ucraina la posizione del governo è una, ribadita anche negli ultimi giorni". Così una nota della Lega.



