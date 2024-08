Portavoce Ue, 'patto Meloni-Ursula speculazioni infondate'

"Non commenteremo quelle che sono infondate speculazioni". E' quanto dichiara una portavoce della Commissione europea, interpellata sul retroscena riportato oggi dal Foglio, secondo cui sarebbe stata Ursula von der Leyen, in una sorta di patto segreto, a chiedere alla premier Giorgia Meloni di far votare al Parlamento europeo Fratelli d'Italia contro la propria riconferma alla presidenza della Commissione Ue. In cambio, tra le altre cose, avrebbe garantito un trattamento all'Italia almeno come quello che sarà riservato alla Francia nella formazione del prossimo collegio dei commissari e una vicepresidenza esecutiva.



