Il Papa, 'nel mondo c'è troppa energia sporca'

Il Papa ha ricevuto in Vaticano i dirigenti e i dipendenti di Terna. "Voi vi impegnate per un futuro alimentato da energia pulita, per nuovi modi di consumarla e di produrla basati sempre più su fonti rinnovabili.

In effetti - ha sottolineato nel corso dell'udienza -, c'è molta energia sporca nel pianeta. Sporca, certo, per le troppe fonti fossili e non rinnovabili; ma anche sporcata dall'ingiustizia, da guerre che nascono e si alimentano dalla fame di energia; sporcata da rapporti di lavoro ingiusti, da concentrazioni di enormi profitti in poche mani, da ritmi di lavoro insostenibili che inquinano le relazioni aziendali e l'anima delle persone".

Il Papa ha dunque sottolineato che "l'energia buona non è soltanto una questione tecnologica: bisogna che la produzione e il consumo diventino sempre più equi e inclusivi".

"In effetti, l'inclusione energetica, la democrazia energetica, è oggi una sfida a più dimensioni. Non si può essere cittadini sovrani se si resta sudditi energetici", ha concluso Papa Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA