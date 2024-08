Meloni in Cdm, Italia indica Fitto come commissario europeo

Il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come commissario europeo: lo ha annunciato, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri.

"Oggi stesso - ha detto Meloni nel corso del Cdm - comunicherò alla presidente von der Leyen il nome" di Raffaele Fitto come commissario europeo "e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante. È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria".

"Si tratta - avrebbe detto ancora la premier - di una scelta delicata e molto importante per noi e per l'Italia nei prossimi anni - ha aggiunto -. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultat



Riproduzione riservata © Copyright ANSA