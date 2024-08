Meloni, avanti senza paura, ci giudicheranno gli italiani

"Dobbiamo andare avanti senza paura, perché abbiamo promesso che avremmo lasciato un'Italia migliore di come l'abbiamo trovata e se questo è l'obiettivo dobbiamo entrare a fondo nei problemi e risolverli con coraggio.

Cambieremo le cose che non funzionano e faremo quello che va fatto. Saranno solo gli italiani, alla fine della legislatura, a giudicarci". Così la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nelle sue comunicazioni al Consiglio dei ministri, sottolineando che "dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto fin qui - a partire dalle grandi riforme che abbiamo messo in cantiere - autonomia, giustizia, premierato, la cui capacità di cambiare le cose è direttamente proporzionale all'opposizione che stanno facendo quelli che vogliono conservare lo status quo".



