La Russa, Grassi simbolo indelebile della lotta alla mafia

"Desidero onorare la determinazione e il coraggio di un uomo che ebbe la forza di opporsi al pizzo.

Libero Grassi rimane, oggi come allora, un simbolo indelebile nella lotta contro la mafia e il terribile racket delle estorsioni. Il suo sacrificio non deve essere dimenticato. Alla sua famiglia e a tutte le vittime di estorsioni e usura, esprimo la vicinanza mia e del Senato della Repubblica". Lo scrive su Facebook il Presidente del Senato Ignazio La Russa nell'anniversario della morte dell'imprenditore ucciso a Palermo.

"Libero Grassi - sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana - ha saputo dire no alla mafia, ha testimoniato con massima fermezza l'opposizione al racket delle estorsioni. Il 29 agosto 1991 è stato barbaramente assassinato per aver difeso la libertà e l'onestà. Ai suoi figli, e a tutti i familiari, oggi rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Grassi è stato e sarà sempre un simbolo di coraggio, di alto senso etico, di integrità, ha combattuto per la piena dignità della sana imprenditoria. Il suo messaggio è di costante esempio, per le attuali e per le future generazioni".



