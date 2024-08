Gentiloni: 'Dai social media rischio per le democrazie'

Lo sviluppo dei social media "ha prodotto l'incapacità di mettersi d'accordo persino sui fatti di base", e questi progressi "sono troppo spesso sfruttati da attori intenzionati a seminare discordia nelle nostre società" e "rischiano in definitiva di minare le nostre democrazie". Lo ha affermato oggi il commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari Paolo Gentiloni, a Venezia, in un videomessaggio alla quinta conferenza del Soft Power Club, organizzata da Francesco Rutelli. Gentiloni parla quindi di una "polarizzazione che rischia di creare campi contrapposti incapaci di trovare un terreno comune".

"Nelle speranze di molti - ha sottolineato Gentiloni - l'ascesa dei social media avrebbe dovuto democratizzare l'accesso alle informazioni e fornire un nuovo mercato digitale delle idee. Oggi vediamo fin troppo chiaramente che questa visione era a dir poco ingenua. La diffusione della disinformazione online ha prodotto l'incapacità di mettersi d'accordo persino sui fatti di base, con algoritmi che premiano chi fa appello alle nostre emozioni peggiori, alla paura, all'odio. I progressi dell'intelligenza artificiale ci permettono di disporre di video deepfake indistinguibili dalla realtà. E questi progressi sono troppo spesso sfruttati da attori malintenzionati".



"Questa maggiore polarizzazione - ha ammonito Gentiloni - rischia di creare campi contrapposti che vivono nelle proprie torri d'avorio, incapaci di trovare un terreno comune. Questa preoccupante tendenza è particolarmente evidente negli Stati Uniti, ma non va sottovalutata anche in Europa. La fiducia, come ha detto Robert Putnam, è una componente essenziale della coesione sociale. Se non ci si può più fidare di ciò che si vede e si sente, anche questo può iniziare a incrinarsi. Questi sviluppi, se non controllati, rischiano in definitiva di minare le nostre democrazie", ha concluso.



