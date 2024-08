Bonelli: 'Cosa aspetta Meloni a sciogliere CasaPound?'

"Non capiamo come sia potuto accadere che ad un'organizzazione neofascista come CasaPound sia stato possibile celebrare a Fregene l'anniversario della morte di Ettore Muti, che fu anche segretario del partito Nazionale Fascista. L'episodio dell'altra notte a Fregene è un atto intollerabile frutto anche del clima che si respira ora, con la fondazione legata al partito della Meloni che finanzia le organizzazioni neofasciste legate a CasaPound". Così, in una nota, il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

"Ricordiamo - continua - che in molti episodi del recente passato questa organizzazione ha dimostrato i suoi metodi violenti e di richiamo al fascismo. Ne sono un esempio i casi di Andrea Joly, il giornalista del quotidiano La Stampa che il 20 luglio scorso è stato aggredito davanti al circolo 'Asso di Bastoni' da militanti di Casa Pound, oppure l'aggressione di Giugno a Roma dei giovani della Rete degli studenti e di Sinistra Universitaria che avrebbe coinvolto 4 militanti della medesima organizzazione".

"Giorgia Meloni sciolga immediatamente CasaPound e tutte le altre organizzazioni che si richiamano al fascismo con un decreto urgente" conclude, infine, Bonelli.

Portavoce di CasaPound: 'Dov'è lo scoop per la commemorazione di Ettore Muti?'

"La polemica e l'attacco del giorno di Repubblica, Corriere & co. di oggi è sulla commemorazione di Ettore Muti a Fregene. Ma dov'è lo scoop? Che cosa vi aspettate, che iniziamo a commemorare i partigiani per farvi contenti? E comunque è davvero assurdo come certi eroi del secolo scorso facciano così tanta paura anche da morti". Lo scrive su Facebook, Luca Marsella, portavoce di CasaPound.

