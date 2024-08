Lollobrigida: "Con Giorgia e Arianna nessun problema politico"

Politicamente non cambia niente. Questo, soprattutto, preme far comprendere ai 'leoni da tastiera' da parte di Francesco Lollobrigida, che in un lungo post stoppa il 'voyerismo' intorno alla fine del suo rapporto trentennale con Arianna Meloni.

Anche lei ieri prodiga di elogi e parole di stima verso l'ormai ex partner, al fine di non metterne in discussione in alcun modo il ruolo. "Il nostro progetto politico va avanti", rassicurava ieri 'Il Foglio' il capo segreteria politica e sorella della premier, annunciando la separazione in realtà in atto da tempo e nota ai più.

"Da personaggio pubblico devo solo una risposta: non vi è alcun problema politico né con Giorgia né con Arianna e chi spera in questo non avrà grandi soddisfazioni. Semmai dovrà prendere atto che non erano i rapporti di parentela la ragione del mio ruolo", scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura, incassando con aplomb e pragmatismo l'addio via carta stampata. L'ampio spazio dato dai quotidiani alla vicenda, i molti meme e - presumibilmente - i commenti social scatenati dalla notizia, generano amare riflessioni personali del ministro.

"Non mi è mai capitato nella vita di gioire per un problema accaduto a un'altra persona - dice Lollobrigida nel lungo post -. Anche del mio peggior nemico. Non è bontà la mia, il sacerdote è mio fratello Maurizio, ma semplice considerazione di quanto mi sentirei ridicolo a farlo. Provare gioia per il dolore degli altri o ridicolizzarlo mi appare come una debolezza frustrante. Non trovare il modo di essere felici e festeggiare quando altri possano trovarsi nella medesima condizione…patetico".

"Basterebbe una riflessione - prosegue facendosi più criptico -, privandosi per un momento della maschera d'odio e autocommiserazione che condiziona questo atteggiamento e porsi alcune domande: perché? A che serve? Mi migliora? Se poi uno avesse la forza, non provando vergogna per le risposte o riuscendo a oscurare a se stesso con un velo di ipocrita cinismo il loro contenuto potrebbe aggiungerne una: a quanti innocenti faccio del male senza uno scopo?". Chissà, afferma il ministro "se di fronte al responso ritirerebbe la mano e chinerebbe il capo nel naturale gesto che invoca il perdono".

"Non darò soddisfazione al voyerismo di queste ore in cui anche i giornali più blasonati si dedicano a sollecitare gli ultimi scampoli di 'chiacchiere da ombrellone'", conclude il post Lollobrigida . Per poi liquidare in modo spiccio chi pronostica la sua perdita di ruolo e di potere. "Buona domenica a tutti, anche a chi ci vuole male!". La separazione è agli atti, ma ancora c'è un 'ci' e una bandierina tricolore a suggello.

