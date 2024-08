Schlein, Kamala la più qualificata. Riaccende la speranza

"Con la conferma alla convention di Chicago, Kamala Harris è ufficialmente la candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti d'America. Accettando la nomination ha fatto un discorso denso di valori e prospettiva.

Sul diritto alle cure, allo studio, alla casa, al lavoro e a una paga dignitosa. Sulla responsabilità collettiva di fare qualcosa per combattere le ingiustizie. È la persona più qualificata per essere la prossima Presidente, ha saputo riaccendere la speranza e riaprire la partita contro la paura e l'odio di Trump, che vuole solo dividere. Forza Kamala, anche il Partito Democratico ti sostiene in questa sfida cruciale!". Lo scrive sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA