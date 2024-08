Proprietà del simbolo e del nome, nuova lite nel Movimento 5 Stelle

Niente quiete dopo la tempesta. Il Movimento 5 stelle, nonostante un sotterraneo lavorio di alcuni volenterosi pontieri che cercano di spegnere l'incendio agostano scatenato dallo scambio di "cortesie" tra Grillo e Conte, trova anche oggi un nuovo terreno di scontro: la proprietà del nome e del simbolo. In tutto questo si fa sempre più insistente la voce di un possibile incontro tra il Garante e l'ex delfino Alessandro Di Battista che, ove avvenisse, manderebbe un chiaro messaggio - e non di pace - a Giuseppe Conte. Più del "se", è il "dove" e il "quando" la domanda che in molti - dentro lo stesso Movimento - si stanno facendo. E un'occasione potrebbe già essere alle viste, complice il tour dell'attivista che sta presentando il suo libro "Scomode verità" in giro per l'Italia e stasera atteso a Riva Ligure, nell'imperiese.

Tutti elementi non distensivi in rapporti già stressati. E in vista di un possibile divorzio, già si pensa alla divisione dei beni. Lorenzo Borrè, l'avvocato dei dissidenti, getta per primo il sasso nello stagno: a chi appartiene l'attuale simbolo 5s? "Il simbolo originario - ha spiegato a Repubblica - è di Grillo, che è anche l'unico titolare del diritto di utilizzo del nome "Movimento 5 stelle". Cita anche una sentenza della Corte d'appello di Genova del 2021, Borrè che, a chi, sponda Conte, dice che non è vero spiega: "Il logo attuale appartiene all'associazione dell'ex premier, ma è una derivazione diretta di quello di Beppe" e "se il partito di Conte decidesse di utilizzare nome e simbolo contro la sua volontà lui potrebbe ottenere un provvedimento di inibitoria, con tanto di sanzione pecuniaria per ogni violazione".

Falsità - tuona dalle colonne del Corsera - Alfonso Colucci, deputato e notaio oltre che coordinatore dell'area legale del Movimento. "Sia il nome, sia il simbolo risultano intestati all'Associazione attuale - afferma - e Beppe Grillo in forza di specifici obblighi contrattuali — coperti da riservatezza e che non si riferiscono al contratto da 300 mila euro per la comunicazione che il M5S gli paga ogni anno — ha espressamente rinunciato a ogni contestazione relativa all'utilizzo sia del nome e sia del simbolo del M5S, come modificati o modificabili in futuro dall'Associazione medesima". Ma Colucci confida in una composizione: "penso che da uno scambio pur acceso di vedute si potrà trovare una sintesi".

Allarga il discorso di "pace" all'intero "pacchetto-Movimento" Stefano Patuanelli, capogruppo M5s in Senato, sicuro che non ci sia motivo "di paventare una scissione. Le scissioni in una comunità - spiega - avvengono quando ci sono parti che non vengono ascoltate". "Se si decide, come abbiamo deciso, di avviare un processo costituente - aggiunge -, gli iscritti devono poter discutere di tutto. Non sarò io, non sarà Conte né nessun altro della classe dirigente a imporre i temi ma nemmeno a limitarli". "Scissione? Se ne parla ogni 6 mesi da anni e siamo ancora qui", riporta la calma il vicepresidente M5s, Riccardo Ricciardi che però osserva: "Sono andati via l'intoccabile Casaleggio, l'ex capo politico Di Maio e l'imprescindibile Di Battista e non è successo nulla... Tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile". Leggendo inoltre nella risposta della base (ad oggi quotano a 2.500 le proposte arrivate sulla piattaforma per disegnare il nuovo Movimento) "la conferma che siamo sulla strada giusta" fatta di "confronto e di discussione". Nessuna scissione e avanti con il campo largo progressista che è "un orizzonte concreto", dice infine il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco Silvestri, che sullo scontro Conte-Grillo vede più lo zampino di "fantasie giornalistiche" che riscontri nella realtà: "Anzi - dice convinto - non ho mai visto i gruppi parlamentari così uniti" e "fieri del lavoro fatto negli ultimi 15 anni".



