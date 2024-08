Verso dimissioni assessore M5s da Consiglio comunale Bari

Manca l'ufficialità, ma si va verso le dimissioni dell'assessore comunale di Bari, il pentastellato Raffaele Diomede, dopo lo strappo di oggi in Consiglio comunale tra i due consiglieri eletti e i vertici del partito locale. Da quanto apprende l'ANSA da fonti politiche qualificate, alle 21,30 ci sarà una seconda riunione online tra i consiglieri comunali e i vertici del partito barese e pugliese, solo al termine dell'incontro dovrebbe esserci il passo indietro di Diomede.

E' questa, sempre secondo quanto si apprende, la soluzione individuata per evitare lo strappo e l'uscita del M5s dalla maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Vito Leccese.

Proprio Leccese oggi pomeriggio ha convocato anche un vertice di maggioranza e si è scusato per la mancata comunicazione del rinvio della votazione per l'elezione del presidente del Consiglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA