Manovra, Calderone: 'Si punta a confermare gli interventi a favore dei genitori'

"Bisogna essere prudenti, dobbiamo guardare alla tenuta dei conti". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone a Skytg24 a proposito delle affermazioni del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta.

Calderone ha sottolineato che si punta a "mantenere la riduzione del cuneo contributivo" e alla "conferma degli interventi a favore della genitorialità".

Salvini: 'Alla Lega sta a cuore l'esonero dei contributi per le mamme lavoratrici'

"Con la legge di bilancio confermeremo le misure in vigore quest'anno e, compatibilmente con le risorse a disposizione, faremo anche di più". Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.net', in occasione della sua presenza, oggi, al Meeting di Rimini, il vicepremier, Matteo Salvini secondo cui "sarà riconfermato anche nel 2025" il taglio del cuneo contributivo.

Sul fronte del sostegno alle famiglie sono state varate "misure che spiegano bene la trasversalità dell'azione del governo. Ma ce ne sono tre, tra le tante, che stanno più a cuore alla Lega: l'esonero totale dei contributi previdenziali per le mamme lavoratrici con due o più figli, l'estensione del congedo parentale retribuito all'80% e il rafforzamento del bonus asilo nido", ha detto ancora Salvini.

Tra le azioni compiute per aiutare i nuclei familiari, ha osservato, "abbiamo rifinanziato il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, destinato ai giovani under 36 e alle famiglie numerose, e prorogato, per i primi mesi di quest'anno, il contributo straordinario contro il caro energia e l'Iva al 10% sull'acquisto di pellet. Sono tutte misure - ha ribadito - che spiegano bene la trasversalità dell'azione del Governo" sul tema.

Riguardo il Ponte sullo Stretto, "alcune ricerche autorevoli come OpenEconomics hanno ribadito gli effetti positivi sul Pil, con benefici sul Pil di oltre 23 miliardi che ricadranno su tutto il Paese, da Nord a Sud. Solo in Italia la sinistra fa opposizione a infrastrutture e opere pubbliche attese da decenni, mentre tutto il mondo sta costruendo ponti per unire, lavorare e ridurre l'inquinamento", ha sottolineato il vicepremier "Io andrò avanti con determinazione - ha aggiunto - per garantire a milioni di italiani di poter lavorare, viaggiare e studiare senza attendere ore sotto il sole un traghetto, come sta accadendo anche in questi giorni a Messina o Villa San Giovanni".

Il decreto 'Salva Casa' "è un ottimo intervento che sana milioni di piccole irregolarità nelle case degli italiani, liberandole da una burocrazia spesso assurda e ingiusta. Nessuna sanatoria per chi ha costruito la villa abusiva in riva al mare, tanto per capirci. Significa che si potrà finalmente intervenire su finestre, pareti interne in cartongesso, verande, scalini, porte interne o tende: tutto finalmente sanabile", ha aggiunto il leader della Lega, dicendosi anche certo della tenuta dell'esecutivo: "Il governo, si mettano il cuore in pace le sinistre in politica, in redazione e in tribunale, lavorerà insieme almeno fino al 2027".

Spazio anche ad un commento sul caso Toti: "È già successo che un governatore o un sindaco, indagato e 'processato' sui giornali, sia stato rovinato e alla fine assolto. Con tre righe su un giornale nascoste a pagina 30... Il tema va affrontato e siamo pronti a confrontarci con tutti". Quanto a una legge bipartisan sul finanziamento pubblico dei partiti, ha aggiunto, "non penso sia una priorità, ma il ragionamento andrà affrontato, valutando anche come funziona, bene e con trasparenza, in tanti Paesi occidentali".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA