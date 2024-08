Fiorita,vicinissimi al milione di firme per referendum autonomia

"Il contatore della piattaforma digitale del Ministero della Giustizia ha appena certificato il raggiungimento delle 500mila firme on line a sostegno della richiesta di referendum abrogativo della legge Calderoli e c'è da scommettere che il loro numero continuerà ad aumentare.

L'obiettivo del milione di firme è quindi vicino, vicinissimo, perché a questo dato si aggiungono le centinaia di migliaia di firme raccolte ai banchetti e negli uffici comunali di tutta Italia". Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

"La Calabria, nel rapporto tra firme raccolte e popolazione - aggiunge Fiorita - è sempre tra le prime regioni in questa battaglia di democrazia. Quindi, mentre la politica calabrese si affida ai più svariati escamotage per non prendere posizione, la risposta popolare è sempre più forte. Non è difficile immaginare che quando gli studiosi incaricati da Consiglio regionale e Anci consegneranno le loro conclusioni sulle possibili ricadute della legge in Calabria, il referendum sarà già stato indetto. E sarà una sconfitta senza precedenti per una classe politica che non ha avuto il coraggio di assumersi le sue responsabilità".





