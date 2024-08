Conte: 'Guardare al futuro e non a un passato che non torna'

"Dobbiamo affrontare questo percorso con coraggio e determinazione, guardando al futuro, senza indugiare in un passato che non ritorna". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, presentando sul sito del Movimento l'avvio del "processo costituente" che, sottolinea, "è il modo migliore per affrontare il crescente disimpegno dei cittadini verso la politica e la diffidenza e la disaffezione che molti di loro provano verso tutto ciò che riguarda la 'res publica'". "Il Movimento è nato con una forte carica rivoluzionaria, una forte tensione innovativa. È per questo - aggiunge - che dobbiamo vivere la nostra parabola politica mettendoci seriamente e radicalmente in discussione".

Secondo Conte questo "è l'unico modo per essere sicuri di perseguire l'unico obiettivo che davvero conta per una forza politica: perseguire la cura degli interessi dei cittadini. Dobbiamo affrontare questo percorso con coraggio e determinazione, guardando al futuro, senza indugiare in un passato che non ritorna. Il Paese, oggi più che mai, ha 'bisogno' del Movimento". "Siamo e dovremo sempre essere radicali nel difendere i nostri principi e valori - continua l'ex premier -. Siamo e rimarremo sempre 'scomodi', sempre intenti a contrastare la degenerazione che spinge la classe politica a perdere di vista i bisogni dei cittadini per ritagliarsi forme di privilegio e spazi di impunità. Liberiamo le energie".

