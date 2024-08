Conte a Grillo, 'nessuno decide su cosa si può deliberare'

All'assemblea costituente "potremo discutere di tutto, potremo rifondarci integralmente: anche il simbolo, la denominazione, le regole organizzative, quelle consolidate, potranno essere discusse. Perché non possiamo ammettere che quando a pronunciarsi sia la comunità degli iscritti, si debba decidere da parte di alcuni arbitrariamente e preventivamente di cosa si può discutere, su cosa si può deliberare". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, in un video sui social dopo la presa di posizione di Beppe Grillo sui "pilastri non negoziabili" del Movimento, ossia "il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato".





