Meloni e Salvini chiamano Tajani dalla Masseria

La premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini hanno chiamato telefonicamente l'altro vicepremier, Antonio Tajani, mentre si incontravano nella masseria di Ceglie Messapica. I tre leader del centrodestra, si apprende in ambienti ministeriali, hanno insieme fatto il punto sui principali temi di attualità politica, in vista della ripresa. Non si esclude che tra questi temi siano state anche toccate le questioni che riguardano le nomine Ue, la Rai e la manovra.



