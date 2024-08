"Continuiamo a pregare perché strade di pace si possano aprire in Medio Oriente, Palestina, Israele, come pure nella martoriata Ucraina, in Myanmar, e in ogni zona di guerra, con l'impegno del dialogo e del negoziato, e astenendosi da azioni e reazioni violente". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus.



