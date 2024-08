Saluto speciale dalla mongolfiera per il presidente Mattarella

Saluto speciale per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in questi giorni in vacanza in Alto Adige. Il pilota Alberto Pasin, in collaborazione con l'aeroclub 'Amici del Volo Val Pusteria', si è alzato in cielo con la sua mongolfiera griffata "Sud Tirol" mostrando una grande striscione con il messaggio "Benvenuto caro presidente".



La performance di volo - scrive l'Alto Adige - si è svolta sulla pista militare di Dobbiaco con la collaborazione del Distaccamento aeroportuale dell'aeronautica militare. Il presidente si è affacciato e ha risposto al saluto.



