"Il murale di Laika dedicato a Paola Egonu è stato vandalizzato. Il razzismo fa schifo e va contrastato". Così la segretaria Pd Elly Schlein sui social.

"Per noi chi nasce o cresce in Italia è italiana o italiano e continueremo a batterci per cambiare la legge sulla cittadinanza", sottolinea la dem. Solidarietà a Paola Egonu e a tutte le atlete della Nazionale di volley, orgoglio italiano", conclude.



