Mattarella in Friuli per 80 anni della Zona libera della Carnia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Friuli sabato 14 settembre per commemorare gli 80 anni della Zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. Lo riporta il Messaggero Veneto.

Nella mattinata, riporta il quotidiano, il capo dello Stato presenzierà ad una cerimonia ad Ampezzo, il capoluogo della Val Tagliamento, in Carnia, un territorio dell'Alto Friuli in cui fu sperimentata per la prima volta la "Repubblica partigiana" in Italia.

Nella chiesa di Ampezzo, Mattarella e le altre autorità parteciperanno ad una Messa, quindi in piazza del municipio avverrà la commemorazione, con testimonianze, fra gli altri, del presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, del presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga e dello tesso Mattarella. Il presidente, nel pomeriggio, si recherà in visita privata alla mostra 'Il coraggio' presso il borgo alpino di Illegio, sopra Tolmezzo.

La giornata sarà, per il presidente, l'occasione per celebrare tutte le repubbliche partigiane.



