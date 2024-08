Renzi: 'D'accordo sul rivedere la custodia cautelare'

"Se mi si chiede se è giusto che per reati minimi non ci sia la custodia cautelare mi va benissimo". Lo dice il leader Iv Matteo Renzi durante la raccolta firme per il referendum contro l'Autonomia.

"Qui si parla di finanziamento illecito dei partiti che è un reato, la corruzione è un altro reato, l'omicidio un altro reato ancora. Detto questo, il punto fondamentale è che si facciano i processi veloci, perché io non lo voglio fare il processo sul Fatto Quotidiano".

Renzi si dice "contrario" all'ipotesi dello "scudo per i Governatori" perché "non è giusto che i presidenti di Regione abbiano una tutela diversa rispetto ai cittadini"

Riproduzione riservata © Copyright ANSA