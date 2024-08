Gasparri: 'Porteremo in Antimafia la vicenda Pignatone'

"Porteremo rapidamente in Commissione Antimafia la vicenda Pignatone". Ad assicurarlo è il presidente dei senatori FI Maurizio Gasparri che in una nota definisce "davvero sorprendente" il fatto che "il dottor Pignatone non abbia ancora avvertito la necessità di sospendersi dalla delicata funzione di Presidente del Tribunale del Vaticano".

"L'indagine che lo riguarda - aggiunge - investe vicende delicatissime e ci riporta a momenti drammatici della vita italiana. In queste ore, interviste di suoi colleghi dell'epoca aggiungono particolari inquietanti, riproponendo vicende relative a Pignatone e alla sua famiglia mai approfondite".



