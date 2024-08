La Regione Calabria chiede al governo "il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale in relazione alla situazione di grave deficit idrico nel comparto idropotabile in atto nei territori della città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e in alcuni comuni della provincia di Cosenza".

L'esecutivo calabrese, riunitosi oggi a Catanzaro, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato una specifica delibera.



