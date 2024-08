Ok del Cdm al decreto legge omnibus, contributo per Scampia

E' terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm, l'ultima prima della pausa estiva, è durata circa due ore.

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge omnibus con misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e l'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i 'Paperoni' che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Arriva l'ok anche al disegno di legge per valorizzare la ricerca.

Cdm, 13 milioni per il turismo ai Comuni della dorsale appenninica

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi lo stanziamento di 13 milioni a sostegno del turismo nei Comuni di comprensori e aree sciistiche della dorsale appenninica colpiti dalla diminuzione delle presenze, causata dalla mancanza di neve, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024. Le risorse - spiega il ministero del Turismo - saranno destinate alle imprese turistiche che operano nei Comuni dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica che, nel lasso di tempo considerato, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli registrati dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Fitto: 'Confronto in corso sui balneari, ha le sue complessità'

In tema di concessioni balneari "c'è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità". Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto rispondendo a una domanda sull'annunciata protesta dei balneari per venerdì in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

Giorgetti: 'Perrotta indicata Ragioniera dello Stato'

"C'è l'indicazione della nuova Ragioniera dello Stato, Daria Perrotta, prima donna che assurge a questa carica", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA