"Il vertice di maggioranza? Ne hanno parlato solo i giornali, non lo abbiamo mai annunciato. Non è previsto nessun vertice, tant'è che" per la Rai "non si vota adesso. Ci vedremo in Cdm domani, ma non è previsto nessun incontro in queste ore". Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito.



