Gasparri: "Mai pensato a Di Bella, nomine difficili ora"

"Nessuno ha mai pensato all'ipotesi Di Bella. Ha fatto bene il Pd a smentirla, ma non c'è mai stata.



Non esisteva in ogni caso, sono cose che montano i giornali. Di Bella sa che non l'avremmo votato, ma questo non vuol dire che sia una persona che non stimiamo". Lo dice all'ANSA il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Domani c'è una capigruppo al Senato, ma i tempi sono stretti per le nomine Rai - prosegue -. Più ci si avvicina a ferragosto, più diventa complicato. E' un processo decisionale che investe le aule e la Vigilanza ed è bene che almeno sulle procedure si cerchi un'intesa anche con l'opposizione".

"La procedura coinvolge le aule parlamentari, oltre che la Vigilanza - spiega ancora -. Il presidente della Vigilanza è dell'opposizione ed è chiaro che, se deve calendarizzare il voto sul presidente, serve un confronto sulla procedura". Quanto alla capigruppo del Senato in programma domani, Gasparri ricorda che "serve l'unanimità per il calendario, altrimenti bisogna andare in aula. Quindi anche per questo motivo occorre coinvolgere l'opposizione". "Tutto si può fare, ma più ci si avvicina a ferragosto più diventa difficile procedere con le nomine prima della pausa - aggiunge -. Ormai a ferragosto quasi ci siamo e questo almeno mette a tacere le polemiche sulle presunte lunghe ferie dei parlamentari".





