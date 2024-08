Salvini, Tesei sarà la candidata del centrodestra in Umbria

"Donatella Tesei sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali": ad assicurarlo è il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Valfabbrica per inaugurare l'abbattimento del diaframma di una nuova galleria.

"Saranno poi gli umbri a scegliere, ma squadra che vince non si cambia", ha aggiunto Salvini. "Tutti i numeri, dal lavoro, alla ricchezza, alle presenze turistiche, ai residenti, dicono che l'Umbria in questi cinque anni ha fatto tantissimi passi in avanti ed ha superato anche la media nazionale e quindi non vedo l'ora che arrivi il giorno della riconferma per Donatella, per la Lega e per tutto il centrodestra", ha detto ancora il ministro.



