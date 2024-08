Salvini: "Ho scritto ad Angela Carini, sono con lei"

"Ho scritto ad Angela Carini, sono con lei ed è tutti noi": così il ministro Matteo Salvini, oggi a Valfabbrica, in Umbria, ha commentato il ritiro della pugile azzurra, alle Olimpiadi di Parigi, dopo pochi secondi dal gong iniziale contro l'algerina Imane Khelife.

"Non è stata una scena olimpica - ha aggiunto il ministro -.

È vero che alle Olimpiadi l'importante è partecipare, però a parità di condizioni". "Mi pare evidente, ed era stato giudicato anche in passato - ha detto ancora - che non fosse un match alla pari, non erano due persone che giocavano a scacchi, si prendevano a pugni e non occorrono test medici per intuire che uno dei dei due pugili partiva in condizioni diverse rispetto all'altra". "Ringrazio Angela - ha sottolineato Salvini - per la dignità e per il coraggio che ha dimostrato".

Salvini nel pomeriggio ha raggiunto la provincia di Perugia per l'apertura del diaframma di una nuova galleria che collega l'Umbria alle Marche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA