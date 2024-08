L'informativa di Crosetto sugli esiti del vertice Nato sull'Ucraina - DIRETTA

Alle ore 9 nell'aula della Camera si tiene l'informativa del ministro della Difesa Crosetto sugli esiti del vertice Nato di Washington.

Protesta delle opposizioni in apertura di lavori sui tempi d'esame sul ddl sicurezza nelle commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. "Sono stati contingentati i tempi - ha detto la Dem Chiara Braga - in assenza di qualsiasi atteggiamento ostruzionistico con una modalità di gestione che ha visto momenti di forte tensione anche a fronte di intimidazioni e minacce nei confronti dell'opposizione. Una modalità che non è accettabile". Un atteggiamento "aggressivo da parte della maggioranza", ha stigmatizzato anche Filiberto Zaratti.

LA DIRETTA

Ddl sicurezza. Pd: maggioranza continua forzature, basta strappi

"Ancora strappi e contingentamenti, dopo una gestione fuori controllo nella notte, l'ufficio di presidenza delle commissioni affari costituzionali e giustizia ha convocato i gruppi parlamentari subito dopo la chiusura delle comunicazioni del ministro Crosetto. Un'ulteriore conferma della volontà di imporre al Parlamento una incomprensibile dittatura della maggioranza che schiaccia completamente i diritti delle opposizioni. Il ddl sicurezza è pericoloso e incostituzionale perché contiene forti restrizioni dei diritti e norme liberticide e ingiuste: il Parlamento deve poterlo discutere nel merito non certo in una manciata di minuti nel mezzo della notte tra le minacce e le pressioni del governo".

Così i capigruppo democratici nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della camera, Simona Bonafè e Federico Gianassi. "Una cosa mai vista - ha detto anche Debora Serracchiani - per un ddl senza scadenza in un momento in cui ci chiedono di convertire otto decreti. E' una vergogna, hanno fatto strame dell'opposizione, siamo alla dittatura della maggioranza. E' una cosa indegna: solo per tenere insieme la maggioranza vanno avanti su questo ddl repressivo e con profili di incostituzionalità evidenti".

Tutela legale delle forze armate, ok a emendamenti in commissione

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento volto ad estendere alle forze armate gli interventi migliorativi in tema di tutela legale, recentemente approvati per le forze di polizia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

"L'approvazione di questo emendamento, che elimina le differenze di tutele legali che vi erano tra le forze di polizia e le forze armate - ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto -, è un importante riconoscimento da parte del Parlamento. È la conferma dell'apprezzamento del lavoro svolto quotidianamente dai nostri servitori dello Stato e del grande valore delle forze armate nella società. Rappresenta un chiaro segnale del rispetto e della considerazione che le Istituzioni riservano a chi si impegna con dedizione e sacrificio per garantire la sicurezza e la difesa del nostro Paese". Questa iniziativa, fortemente sostenuta proprio dal ministro della Difesa, segue l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Iezzi il 10 luglio scorso, che aveva previsto per le forze di polizia, compreso l'Arma dei Carabinieri, l'incremento da 5.000 a 10.000 euro dell'anticipo concesso al personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, con la possibilità di rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente. Con l'approvazione odierna, vengono dunque riallineate le previsioni normative relative a questo specifico settore, confermando l'uguale trattamento di tutto il personale del comparto Difesa-Sicurezza. Questo comparto include le Forze Armate, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, tutti destinatari di specifiche forme di tutela in ragione della peculiarità del ruolo rivestito dagli operatori.

Seduta fiume sul ddl sicurezza, arriva stretta su cannabis

Seduta fiume nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera che hanno lavorato tutta la notte e sono ancora riunite per chiudere l'esame del ddl sicurezza. Nonostante i tempi contingentanti mancano ancora numerosi emendamenti e si procede a oltranza. Tra le proposte di modifica approvate anche la stretta sulla cannabis light che, di fatto, la equipara a quella non light. Ritirata invece la proposta della Lega per vietare l'immagine della pianta di canapa per fini pubblicitari. Si tratta, commenta Riccardo Magi di un "duro colpo al settore che vede migliaia di occupati e una filiera completamente italiana".

