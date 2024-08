Interrogazione FdI all'Ue sul match Carini-Khalid

"Oggi, al termine della gara di pugilato femminile tra l'italiana Angela Carini e l'atleta algerino Imane Khalid, terminato dopo soli 46 secondi per il ritiro dell'atleta azzurra, ho immediatamente presentato un'interrogazione alla Commissione europea". Lo afferma in una nota l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, prima firmataria dell'interrogazione che è stata sottoscritta dalle colleghe della delegazione Fdi. E' una "vera e propria discriminazione contro la donna atleta" e "un atto che reputo di pura violenza contro la donna nello sport".

"Ho chiesto alla Commissione come valuti questo episodio - afferma Donazzan -, quali misure intenda adottare per evitare ulteriori discriminazioni contro le donne nel mondo dello sport, se chiederà una revisione degli attuali protocolli che hanno permesso ad un atleta con cromosomi maschili di partecipare a una gara femminile e, soprattutto, se dimostrerà la giusta solidarietà alla nostra Angela Carini".

Oltre a Donazzan, viene spiegato, l'interrogazione è stata sottoscritta in FdI da Chiara Gemma, Lara Magoni, Maria Teresa Vivaldini e Antonella Sberna.



