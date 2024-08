Conte: 'Costituente M5s deciderà su tutto, anche sullo statuto'

"L'Assemblea è costituente e potrà decidere. Saranno sollevate tutte le questioni che stanno a cuore ai nostri iscritti e pure ai simpatizzanti. Non ci sottrarremo al confronto". Così il presidente Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale M5s, risponde a chi chiede se l'Assemblea costituente in programma dal 4 ottobre potrà decidere su doppio mandato, simbolo e alleanze. "Potrà essere modificato anche lo statuto, - ha aggiunto - potrà essere integrata anche la Carta dei principi e dei valori. Discuteremo su tutto".

"Con Grillo ci siamo sempre sentiti e continueremo a sentirci. Abbiamo una visione diversa, avete visto nello scambio epistolare, ma ovviamente questo processo costituente non si fermerà. Grillo è fondatore e attualmente garante, nessuno gli toglie questo ruolo. Ma adesso non conta Grillo, non conta Conte, contano gli iscritti e i simpatizzanti che riossigeneranno il Movimento e lo rilanceranno". Così il presidente M5s Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale, risponde a chi chiede se ci sia un programma un faccia a faccia con il garante Beppe Grillo.

