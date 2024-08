Da bodycam a norme anti-Ghandi, il ddl sicurezza

Dalle bodycam che potranno essere indossate dagli agenti delle forze di polizia alla norma ribattezzata anti-Gandhi dalle opposizioni. Dal giro di vite sulle mamme detenute all'aggravante per chi protesta col fine di impedire una opera pubblica strategica. E ancora norme contro l'occupazione abusiva delle case e per la tutela legale delle forze dell'ordine. Ecco, il ddl sicurezza in dieci punti.



BODYCAM - Sì alle bodycam per le forze di polizia impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico, anche se non come dotazione obbligatoria. Stanziati in tutto 23,4 milioni in tre anni. Niente però numeri identificativi sulle divise degli agenti.

VIDEOCAMERE NEGLI INTERROGATORI - Sì alla possibilità di utilizzare le videocamere nell'ambito degli interrogatori delle forze dell'ordine. Una norma, viene spiegato, a tutela dagli abusi d'ufficio come dalle accuse di abuso d'ufficio.

NORMA ANTI-GANDHI - Carcere fino a un mese per chi da solo blocca una strada o una ferrovia e da sei mesi a due anni se il reato viene commesso da più persone riunite. Tra le aggravanti introdotte nel provvedimento c'è anche quella per i reati commessi nelle stazioni o nelle loro vicinanze.

DETENUTE MADRI - Diventa facoltativo l'attuale obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto l'anno.

STRETTA SULLA CANNABIS LIGHT - Stop alla coltivazione e la vendita delle infiorescenze, anche di cannabis a basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli industriali consentiti. Il commercio o la cessione di infiorescenze viene punito con le norme del Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti, parificando, dunque, la cannabis light a quella non light.

MISURE PER I NO TAV E PONTE - Arriva un'aggravante per punire la violenza o la minaccia a un pubblico ufficiale se commessa per impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di una infrastruttura strategica.

TUTELA LEGALE DELLE FORZE DELL'ORDINE - Raddoppio delle spese legali, con un tetto fino a 10mila euro, per forze dell'ordine, forze armate o agenti indagati per fatti inerenti al servizio. OCCUPAZIONE DELLE CASE - Viene istituito un nuovo reato contro l'occupazione abusiva degli immobili: sarà quello di 'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui'.

ACCATTONAGGIO CON MINORI - Sale da 14 a 16 anni l'età per la quale viene punito l'impiego di minori nell'accattonaggio e si innalza, inoltre, da tre a cinque anni la pena massima per questa condotta.

CASTRAZIONE CHIMICA - Niente da fare per alcune delle proposte della Lega tra le quali il reato di integralismo islamico, l'obbligo di prediche in italiano e la castrazione chimica per gli stupratori. Su quest'ultimo punto verrà però aperto un tavolo che discuterà eventualmente di trattamenti temporanei e reversibili, anche farmacologici.



