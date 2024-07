Meloni,viaggio in Cina costruttivo e concreto, rilancia rapporti

"Risultati concreti dalla missione in Cina: abbiamo aperto una nuova fase dei nostri rapporti bilaterali, soprattutto sul fronte economico e commerciale, adottando un Piano d'azione triennale e firmando 6 intese su materie cruciali, dalla cooperazione industriale alla tutela delle indicazioni geografiche, passando per la sicurezza alimentare. Obiettivo: aprire nuovi spazi alle nostre imprese e rimuovere gli ostacoli all'ingresso dei prodotti italiani nel mercato cinese. Un viaggio costruttivo e concreto che rilancia i rapporti con un interlocutore fondamentale". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier, in volo verso Parigi per le Olimpiadi, posta anche un video con diverse immagini della visita e degli incontri che ha avuto nei 5 giorni della missione cinese, appena conclusa.



