Foti, nomine Rai prima della pausa estiva? Nessuna contrarietà

"Non c'è un elemento in contrario".

Così il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti risponde a chi chiede se ci sia la possibilità di chiudere sulle nomine Rai prima della pausa estiva al margine di una conferenza stampa alla Camera. "Per quanto ci riguarda - aggiunge - erano già nel calendario di luglio della Camera. Se si vuole procedere, si può procedere. Penso che avremo la capigruppo martedì per via della fiducia al decreto legge sulla questione carceraria. Al di là di quello, quando un argomento è scritto e non è trattato può slittare naturalmente nella fase successiva".



