David Ermini lascia la direzione del Pd

L'esponente del Pd David Ermini lascia la direzione del partito. Lo ha comunicato lo stesso Ermini al presidente del Pd Stefano Bonaccini.

"Stamani durante una telefonata con il presidente del Pd Stefano Bonaccini ho a lui manifestato il mio sincero stupore e la mia amarezza per le strumentalizzazioni che sono state fatte e che continuano sul mio ruolo nella direzione nazionale", dichiara David Ermini, esponente del Pd, da qualche giorno presidente della holding del Gruppo Spinelli.

"Non avrei mai pensato che assumere un incarico professionale potesse suscitare imbarazzi, che risentono evidentemente della situazione e del clima a Genova e in Liguria. Per questo, poiché non voglio creare alcuna difficoltà al Pd ho riferito al Presidente Bonaccini che lascerò la Direzione Nazionale".



