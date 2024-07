Bonelli: 'In 36 ore raggiungiamo 500 mila firme per il referendum per fermare l'autonomia differenziata'

"È incredibile quello che sta accadendo per la raccolta firme che vuole fermare l'autonomia differenziata, 350 mila firme in pochissimi giorni. Questo vuol dire che molto probabilmente nelle prossime 36 ore raggiungeremo il quorum e quindi la soglia delle 500mila firme. Una valanga di persone sta facendo sentire la propria voce e si è già impegnata a firmare, a riprova che c'è una fortissima volontà popolare di bloccare questo spacca-Italia che divide il Paese in due e crea disuguaglianze sociali". Lo afferma in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.



