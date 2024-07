Autonomia: governo, nessuna devoluzione su albi professionali

Si è tenuta questo pomeriggio, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, una riunione tra il governo e i rappresentanti nazionali di ventotto ordini professionali. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Al centro dell'incontro, tra l'altro, "le prospettive legate all'attuazione dell'autonomia differenziata regionale".

Nel corso della riunione, il governo ha chiarito che, "in vista del confronto con le regioni che hanno richiesto o richiederanno l'attribuzione di nuove funzioni, anche in materia di regolazione delle attività professionali, intende muoversi in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata".

"Pertanto, - si prosegue nella nota - alle Regioni non sarà devoluta la competenza in merito all'istituzione di nuovi albi professionali, mentre resterà ferma per le stesse la possibilità di costituire albi meramente ricognitivi o di comunicazione e di aggiornamento che riguardano professioni già riconosciute dalla legge statale".



