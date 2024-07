Crosetto e Sergio siglano accordo di collaborazione Difesa-Rai

Il ministro della Difesa Guido Crosetto e l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio hanno siglato, oggi, presso la sede del ministero, un accordo di collaborazione istituzionale per favorire la diffusione della cultura della Difesa e la conoscenza del ruolo svolto dalle Forze armate sia sul territorio nazionale, sia a supporto di missioni internazionali, attraverso nuove iniziative di comunicazione.

L'obiettivo dell'accordo è quello di sviluppare una strategia di comunicazione integrata sul "valore" della Difesa e sul ruolo che svolge anche a sostegno della competitività del Paese.

"È doveroso - sostiene Crosetto - che due istituzioni così importanti per il Paese, come la Rai e la Difesa, collaborino nonostante i ruoli diversi ma fondamentali.

Come Difesa, abbiamo bisogno, soprattutto in momenti complicati, del supporto di chi fa informazione e cultura per trasmettere i nostri messaggi. Non è facile far passare messaggi legati alla cronaca e alle difficoltà, ma è essenziale far comprendere l'importanza della Difesa".



